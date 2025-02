Absen Showroom in neuem Glanz

Absen feierte vergangenen Donnerstag die Neueröffnung seines deutschen Showrooms in Mörfelden-Walldorf. Nach einer Umgestaltung kann der LED-Hersteller nun eine breitere Palette aus seinem Produktportfolio präsentieren.

Tania Zhao, Vice President und President der Display Business Group bei Absen, zeigte sich begeistert: „Unser Standort in Deutschland ist eine wichtige Ressource für unsere Teams und wir freuen uns, diesen neu renovierten Absen-Showroom zu eröffnen. Dieser innovative Raum bietet eine einzigartige Möglichkeit, unseren europäischen Kunden und Partnern unsere vielfältigen Produktdisplays aus den unterschiedlichsten Marktsegmenten zu präsentieren. Der aktualisierte Showroom wird das regionale Vertriebsteam weiter unterstützen und unsere Bemühungen in ganz Europa weiter verstärken, indem wir zeitnah und effizienter auf lokale Dienstleistungen reagieren können.“

Der Showroom in Deutschland zeigt nun LED-Lösungen für Digital Signage, Rental und DooH – zusammen mit Absen Value Added Eco-Partnern. Dazu gehören Konferenzräume mit Crestron und Kontrollräume mit Datapath, in denen Lösungen aus einer Hand präsentiert werden. Zu den Highlights gehören die 4K-X-Serie für Konferenzräume, die SA- und JP-Pro-Serie für die Bühnenvermietung, die CPS-Serie für den kreative Retail-Applikation, die KLCOB-Serie mit kleinem Pixelpitch und die neue A-Serie.

Zudem konnten die angereisten Kunden und Businesspartner auf der Eröffnung live von den zukünftigen Marktstrategien des Unternehmens hören.

Marius Kuschmierz, Absen Business Development Manager DACH, fasst zusammen: „Das Grand Opening war ein großer Erfolg. Anwesend waren Absen VAE-Partner wie Crestron, Datapath, Neutrik, Novastar und Brompton, aber auch die Fachpresse und unsere europäischen Kunden. Mit dem neuen Showroom haben wir die optimale Plattform, um unsere Bildschirme in allen möglichen Anwendungen zu zeigen. Wir können näher an unsere Kunden herankommen und ihnen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen. Wir hoffen, dass wir alle bald wiedersehen.“

