Avixa hat sein umfangreiches DACH-Seminar-Angebot für das Jahr 2025 bekanntgegeben. Die herstellerunabhängigen Kurse – insgesamt dreizehn – bieten Fachwissen aus den Bereichen ProAV sowie der Audio-, Video-, Licht- und Netzwerktechnik; sie richten sich an AV-Fachleute, Systemintegratoren und Medientechniker.

Erstmalig im Seminarangebot findet sich der Kurs AV 4 IT Integration für IT-Fachkräfte in gemischten AV/IT-Teams. Moderne Medientechnik ist für viele IT-Profis immer noch unerschlossenes Terrain, obwohl beide Disziplinen im täglichen Arbeitsalltag miteinander verschmelzen. Diese Sprach- und Verständnisbarriere kann ab sofort im neuen AVIXA Kursangebot AV 4 IT Integration überwunden werden. Im Mittelpunkt des Seminars steht die wachsende Bedeutung von AVoiP-Technologien, das „Verheiraten“ von IT- mit AV-Netzwerken sowie die Grundlagen von AV-Protokollen.

Ein Seminar für zwei Welten

Einer der Avixa-Education Partner und Anbieter des Seminars ist der Münsterländer AV-Hersteller und Distributor Purelink: „Wir freuen uns, den neuen Kurs an zwei Terminen in Rheine bei Münster/Osnabrück zusammen mit Avixa anbieten zu können“, erklärt Stephan Slooth, Vertriebsdirektor von Purelink. „AV 4 IT Integration bringt zwei Welten zusammen, die nicht viel voneinander wissen aber mittlerweile zusammengehören. Allen IT-Fachleuten und Admins, die sich mit der hauseigenen AV-Technik auseinandersetzen müssen, bietet dieser Avixa-Kurs wertvolles Grundlagenwissen.“

Auch die bekannten CTS- und NAVS-Seminare finden sich im Programm 2025 wieder. Das 3-Tage Intensivseminar NAVS – Netzwerktechnik in AV-Systemen – richtet sich an alle interessierten AV-Experten, die sich einen tieferen Einblick in verschiedenste Netzwerktechnologien und Standards wünschen. Schwerpunkte sind hier unter anderem der Aufbau und die Analyse eines Netzwerks, unterschiedliche Streamingtechnologien sowie die Grundlagen der Netzwerk-Kommunikation.

Mehrere Termine für CTS

Das Avixa CTS Vorbereitungsseminar – CTS steht für Certified Technology Specialist – mit anschließender Prüfung findet dieses Jahr an drei Terminen in Nürnberg, Rheine und Hamburg statt. Für die Schweiz steht ein Termin in Mägenwil mit Education-Partner Alltron fest. Inhaltlich bereitet der Kurs die Teilnehmer auf die sich anschließende CTS-Prüfung vor. Das Zertifikat nach ISO/IEC 17024-2012 ist die einzige unabhängige Weiterbildung im AV-Bereich nach einer international anerkannten ISO-Norm. Für Österreich bietet Atec Pro einen CTS-Vorbereitungskurs vom 14. bis zum 16. Oktober in Achau bei Wien an.

Alle drei Seminarangebote können ab sofort über die Avixa Education-Partner gebucht werden. In Deutschland sind das Purelink und Kern & Stelly, für Österreich Atec Pro und für die Schweiz Alltron gebucht werden.

Zudem hat Avixa alle Seminare auf einen Blick zusammengestellt.

Peter Schädel, Avixa Marketing Manager von EMEA, kommentiert: „Tolle Education Partner und Trainer, die mit vollem Elan und Spaß dabei sind: Das bietet Avixa für das Jahr 2025. Mit unserem neuen Kurs AV 4 IT Integration nehmen wir das Feedback aller Teilnehmer auf und richten unser Programm ganz nach ihren Wünschen aus.“

