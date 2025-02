Nach der Übernahme 2023 von Hivestack durch das israelische Unternehmen Perion gibt es eine Markenbereinigung: Die DooH-Plattform wird nun ebenfalls unter dem Namen Perrion laufen – nur das charakteristische Hivestack-Pink bleibt erhalten.

Das Rebranding ist Teil der „Perion One“-Strategie. Perion erklärte in einem Linkedin-Post, es wolle „alle unsere Technologien unter einer starken Marke zusammenführen“. Die Umwandlung stärke die Fähigkeit, Innovation, Service und Support voranzutreiben und „gleichzeitig der DooH-Branche verpflichtet zu bleiben“.

Damit sollen alle Ad-Tech-Angebote von Perion auf einer vereinten Plattform angeboten werden. „Ob DooH, CTV, Open Web oder sogar Closed Gardens: Perion One bietet Werbetreibenden eine einzigartige Lösung, die die Ergebnisse über die wichtigsten Kanäle, Plattformen und Bildschirme optimiert“, erklärte CEO von Perion Networks, in einem offenen Brief.

Er führte zusätzlich aus, dass Perion One nicht nur eine technologische, sondern eine organisatorische Neustrukturierung sei: „Unsere Organisation wird auf maximale Effizienz ausgerichtet, sodass jeder Teil unseres Unternehmens harmonisiert weiterarbeiten kann, um unseren Kunden außergewöhnliche Ergebnisse zu liefern.“ Auch AI soll bei der Transformation eine entscheidende Rolle spielen.

In diesem Rahmen wird Mina Naguib, bisher CTO von Hivestack, nun Chief Technology Officer der gesamten Perion-Gruppe.

