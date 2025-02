Excom Media vermarktet jetzt das DooH-Netzwerk der Autobahnraststätte Würenlos. Mit 18 Shops, vier Restaurants und 40 Schnelladestationen soll die Raststätte im Kanton Aargau einer der meistfrequentierten Stopps in der Schweiz sein. Neben acht 55-Zoll-Screens im Innenbereich gehören zu den Werbeflächen auch vier 210-Zoll-LED-Wände an am Eingang. Insgesamt erzielt die Werbeinfrastruktur laut Excom Media 1.3 Millionen Bruttokontakte pro Woche.

Die zwölf Screens lassen sich direkt über Excom Media oder programmatisch über die DSP-Partner des Vermarkters buchen. Im Excom-Portfolio befinden sich unter anderem auch Schaufenster-Netzwerke der Apotheken Rotpunkt und Toppharm sowie die Instore-Screens von Lidl Schweiz.

Anzeige