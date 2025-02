Epson Projection Makes the World Go Round

Für Epson ging es auf der ISE 2025 vor allem darum, die vielfältigen Möglichkeiten von Projektion aufzuzeigen: Neben einem Projection Mapping zeigte der Projektor-Hersteller als Highlight eine Projektion durch einen EB-PQ222OB auf einer Viertelkugel – die durch clevere Spiegelung zu einer kompletten Sphäre wurde und zu einem der beliebtesten ISE-Motive.

DACH-Geschäftsführer Michael Rabbe betonte, dass gerade Immersive Experiences ein großer Wachstumsmarkt blieben. Doch auch Corporate-Anwendungen seien eine interessante Anwendung. Hier demonstrierte Epson ein Projektor-Kabinett für mobile Anwendungen, für die im Moment großes Interesse bestehe.

Neue Projektoren

Für Unternehmen und Bildungseinrichtungen stellte Epson zudem zwei neue kompakte Projektoren für den mobilen Einsatz vor. Der EB-FH54 und der EB-994F liefern jeweils eine Bilddiagonale bis zu 300 Zoll und eine Auflösung von 1.080p. Der maximale Lichtstrom beträgt 4.100 Lumen.

Die Geräte unterstützen außerdem Wifi 6 mit WPA3 Enterprise (EAP) und verfügen über einen USB-A-Anschluss für den Streaming-Einsatz oder den Anschluss externer Laufwerke sowie über eine Miracast-Funktion. Neu ist die automatische Einschaltfunktion mit HDMI-Signalerkennung und szenenabhängiger Gammakorrektur. Die Geräte unterstützen in Verbindung mit der „Epson Projector Management Connected“-Software drahtlos Firmware-Updates. Mit Lautsprechern sind die Projektoren ebenfalls ausgestattet.

TCO-zertifiziert

Außerdem gab das Unternehmen bekannt, dass 21 Projektoren aus dem Portfolio nun mit dem ESG-Label „TCO Certified Generation 9.0“ ausgestattet sind. Die Modelle werden in Fabriken hergestellt, die im Rahmen des Validated Assessment Program, kurz VAP, der Responsible Business Alliance, kurz RBA, zertifiziert sind.

Zudem sind die Beamer auf eine hohe Energieeffizienz ausgerichtet: So passt die Light-Optimiser-Funktion die Lampenhelligkeit automatisch an das projizierte Bild an und senkt so den Stromverbrauch bei der Anzeige dunklerer Bilder um bis zu 27 Prozent. Darüber hinaus verlängert der Eco-Modus die Lebensdauer der Lampe und reduziert den Stromverbrauch laut Epson während des Betriebs um mehr als 25 Prozent.

Projektoren mit dem TCO-Zertifikat 9.0