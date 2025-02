Nach dem Erfolg der Hausmesse 2024 in Frankfurt am Main lädt Littlebit Technology auch in diesem Jahr wieder ein: Am 24. April 2025 öffnet der Distributor die Klassikstadt Frankfurt unter dem Motto „Expect a littlebit more Innovation“, um Partner, Reseller und Fachhändler in die Zukunft der IT zu mitzunehmen.

Die Partner-Hersteller werden dabei ihre neuesten Produkte und Technologien mitbringen, außerdem können an interaktiven Erlebnisstationen Lösungen live getestet werden. Das Highlight bildet eine After-Show-Party im renommierten Gibson Club Frankfurt, begleitet von einer Live-Band.

Die Teilnahme an der Hausmesse ist für Littlebit-Kunden kostenfrei, allerdings ist die Anzahl der Tickets auf 250 limitiert. Hier kann man sich die Tickets sichern. Sie umfassen den Eintritt zur Messe, kostenfreie Parkplätze, ganztägige Verpflegung sowie den Zugang zur After-Show-Party.

