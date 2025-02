Am Sonntag steht mit der vorgezogenen Bundestagswahl in Deutschland eine wirklich wichtige Wahl an. Gerade jetzt, wo die Demokratie so zerbrechlich wie selten erscheint und Terroranschläge wie letzte Woche hier in München Entsetzen und Sprachlosigkeit auslösen. Nach einem Monat Trump scheint die Welt aus den Fugen geraten, auch mit potenziell großen Auswirkungen auf die Digital Signage- und DooH-Branche.

Deutschland, Europa und die Welt brauchen jetzt in der Demokratie festverwurzelte Politiker die Verantwortungen übernehmen, nicht noch mehr radikale und disruptive Ideen.

Bitte gehen Sie wählen – jede Stimme zählt.