Wenn Hardware-Hersteller auf Messen ausstellen, reicht mittlerweile das bloße Produkt nicht mehr. Man muss auch Fachbesuchern Inspiration und das gewisse Etwas bieten. Barco setzte diese Erkenntnis in Barcelona konsequent um. Im Fokus des Stands standen nicht so sehr Produkte, sondern zwei interaktive Experiences für die Besucher.

In einer immersiven 360-Grad-Show, „Barco’s Circle of Excellence“, erzählte Barco seine Geschichte von den Anfängen bis heute. Zudem stellte das Unternehmen Wachstumsmärkte vor, die im Bereich Projektion/Immersive gesehen werden. Ein großer Schwerpunkt lag dabei auf Freizeitparks.

In einer zweiten Experience mussten die Besucher durch einen Escape Room. „Can you escape the most boring meeting room“ war das Motto, zu gewinnen gab es ein Sennheiser-Headset. Zudem wurde die Auflösung des Escape Rooms genutzt, um die Clickshare-Lösung von Barco zu promoten.

Natürlich waren auch Produkte zu sehen, zum Beispiel die Projektoren, mit den die Experience realisiert wurden. Außerdem waren die Barco-Lösungen auch an Partnerständen zu finden, zum Beispiel die Barco-Control-Rooms-Lösungen; zudem lieferte Barco für das Avixa TV-Studio zwei Videowände aus Truepix TP0.9-Q-Modulen.