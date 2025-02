Hell, heller, Dynascan – der taiwanesische Displayhersteller steht wie kein anderer für solide, sonnenlichttaugliche Screens. Aber wenn man sein Headquarter schon in unmittelbarer Nähe zu E Ink hat, stellt man sich vermutlich automatisch die Frage, ob High-Brightness immer LCD heißen muss. Oder ob in Zukunft ergänzend auch E-Paper genutzt werden kann.

Als High-Brightness-Spezialist hat Dynascan den Stromverbrauch und die Langlebigkeit seiner Outdoor-Displays über die Jahre optimiert. Doch irgendwann ist bei LCD die Grenze erreicht. Sie brauchen nun mal so viel Strom, wie sie brauchen. Lange Zeit war neben der Farbgebung die eingeschränkte Größe von E-Paper-Panels ein Problem. Nun stellt E Ink eine 75-Zoll-Variante basierend auf der Kaleido-3-Generation her. Das Panel lässt sich daher nahtlos in die DK-Kiosk-Serie von Dynascan einbauen, die sich flexibel mit verschiedenen Displaytechnologien bestücken lässt.

Zwar ist die Farbgebung mit Kaleido 3 noch stark eingeschränkt, doch das Ziel wird sein, auch Full-Color-E-Paper im Kioskformat anzubieten. Für Stadtinformationsanlagen zum Beispiel könnte das Potenzial haben.

