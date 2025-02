Unternehmensübernahmen sind auch in der Digital Signage-Branche an der Tagesordnung – in den letzten Tagen wurde die Übernahme von Navori durch Finanzinvestoren, des amerikanischen Integrators Zero-in durch Trison und der Apotheken POS-Spezialist durch Stratacache. Viele weitere kleinere Übernahmen finden ohne öffentliche Aufmerksamkeit statt.

Die Treiber sind klar – Nachfolgeregelung, Konsolidierung und Veränderungen in Wertschöpfungskette. Größe wird immer wichtiger – ob Installed Base für Software-Unternehmen oder Finanzkraft für Integratoren – kleine und mittelständische Brancheanbieter verlieren zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit.

Für Investoren – branchenfremde Finanzinvestoren und strategische Brancheninsider – bieten die Marktveränderungen viele interessante Beteiligungsgelegenheiten. Die Marktgröße (2025: 346 Milliarden USD) und Wachstum (5,4% CAGR über die nächsten fünf Jahre) sind laut Avixa Iota-Studie gewichtige Gründe, in ProAV zu investieren. Die Wachstumsdynamik vom Subsegment Digital Signage ist höher als der Gesamtmarkt und mit 41,4 Milliarden groß genug.

Verändert hat sich allerdings seit der Pandemie das Marktentwicklungen mehr fluktuieren – die Zeiten lineares Wachstums sind vorbei. Die Rückkehr von Donald Trump ins White House hilft dabei nicht – die Androhungen von Strafzöllen verunsichern die Märkte.

Die Disruption von AI, der Trend zu betrieblicher Effizienz, fehlende Mitarbeiter und der Druck zu mehr Kostenreduktion sorgen für Veränderungen im Markt. Schwächer aufgestellte Anbieter verlieren an Wettbewerbsfähigkeit und eröffnen damit neue Räume für andere Marktteilnehmer. Hier kommen größere Anbieter und branchenfremde Integratoren ins Spiel.

Im Panel mit Avixa-Marktforscher Sean Wago und Hasan Sayed Hasan von Master Media aus Dubai diskutierte invidis Experte Florian Rotberg den aktuellen Stand der Konsolidierung, Gründe und Herausforderungen von Transaktionen und Entwicklungen von Bewertungen.