Im September 2024 wurde das E-Paper-Panel für den Outdoor-Einsatz von Sharp bereits in Japan vorgestellt; nun hat Sharp/NEC das A0-E-Paper auf die ISE mitgebracht und stellt es ab Dienstag dem Fachpublikum vor.

Dabei zeigt der Hersteller eine Variante in einer Stele die über Solarstrom, Batteriespeicher und drahtlose Kommunikationsfunktionen verfügt. Diese Lösung soll eine Verkabelung überflüssig und die Stele fit für den Außeneinsatz machen.

Weitere Modelle in A3, A3 und A1 sollen ebenfalls verfügbar werden.Ausgestattet mit einem integrierten SoC ist die Konfiguration der Geräteeinstellungen und die Anzeige neuer Inhalte über ausgewählte CMS-Partner oder via USB, Wifi oder Bluetooth über ein Online-Tool oder eine App für mobile Geräte möglich.

Am Montag sprang invidis bereits kurz am Stand vorbei, um ein exklusives Foto zu machen. Am Dienstag statten wir dem Sharp-Stand einen ausführlichen Besuch ab.

