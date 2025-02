Kampagne von Hugo Boss Schritt it like Beckham

Sag niemals nie. „Ich habe einmal gesagt, dass meine Zeit als Bodywear-Model vorbei sei“, erklärte Ex-Fußballstar und Über-Promi David Beckham in einer Pressemitteilung von Hugo Boss – doch für die neue Unterwäsche-Linie One des Modelabels stellte sich der 49-Jährige noch einmal 5/7nackt vor die Kamera: Unter der Regie des Modefotografen-Duos Mert und Marcus und nach einem Entwurf der Agentur Team Laird wurde die Kampagne erst in Kinos und auf Streaming-Plattformen gebracht – unter anderem duscht ein immer noch respektabel durchtrainierter Beckham direkt vor einer Partygesellschaft.

Begleitet wurde der Launch außerdem von einer weltweiten OoH- und DooH-Kampagne, die sich vor allem auf große Flächen und ikonische DooH-Screens konzentrierte – zum Beispiel die Piccadilly Lights in London oder der New York Times Square. In Deutschland war die Kampagne unter anderem auf Riesenpostern von Blowup Media in Hamburg und Düsseldorf zu sehen.

Auch die große Londoner Launchparty im Januar war von großen Screens geprägt, auf denen die neue Kampagne lief – eingerahmt von Lichtshows und Auftritten der DJs Mark Ronson und Honey Dijon.

Zudem gab es die neue One-Kollektion nicht nur in Boss-Stores und speziellen Pop-ups zu kaufen: In den wichtigsten Städten Europas und der USA wurden interaktive Automaten für den Unterwäsche-Verkauf aufgestellt.