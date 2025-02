Kindermann erweitert sein Sortiment um die neuen USB-C AOC-Full-Featured-Kabel, die eine zuverlässige Übertragung von 4K60-Videosignalen und USB-Daten mit bis zu 10 Gbit/s über Distanzen von bis zu 15 Metern ermöglichen soll.

Dabei steht AOC für „Active Optical Cable“. Durch ihren hybriden Aufbau aus Lichtwellenleitern und Kupferleitungen sind AOC-Kabel laut Kindermann weniger störanfällig und eignen sich daher sehr gut für den Einsatz mit Touchdisplays.

Die neuen USB-C-AOC-Kabel unterstützen sowohl den 4-Lane Displayport Alt Mode mit USB 2.0 als auch den 2-Lane DP Alt Mode mit USB 3.2 Gen2. Dadurch sind sie mit fast allen gängigen Geräten kompatibel.

Die neuen Kabel können nicht nur Daten und Videos übertragen, sondern auch angeschlossene Peripheriegeräte mit bis zu 60 Watt aufladen. Das bedeutet, dass sie beispielsweise Laptops, Tablets oder andere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen, während diese genutzt werden.

Lichtwellenleiter vs. Kupfer

Durch den Einsatz von Lichtwellenleitern sind AOC-Kabel im Vergleich zu Kupferkabeln unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen. Dies ist besonders in Umgebungen mit vielen elektrischen Geräten – zum Beispiel in Konferenzräumen, Klassenzimmern oder bei Events – von Vorteil. Insbesondere Touchdisplays benötigen eine stabile und störungsfreie Übertragung von Videosignalen und USB-Daten für die Touch-Interaktion. Die USB-C AOC Full-Featured-Kabel von Kindermann erfüllen beide Anforderungen. Gleichzeitig sind die Kabel besonders flexibel und erleichtern die Installation über große Distanzen, wo Kupferkabel an ihre technischen Grenzen stoßen.