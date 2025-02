LG hatte auf der CES 2024 den weltweit ersten transparenten Fernseher vorgestellt – ein Versuch, die sich nur schwer verkaufende transparente OLED-Technologie ins Wohnzimmer zu bringen. An der beeindruckenden Optik hatte niemand gezweifelt, doch der Mehrwert des 50.000 Euro teuren Stücks erschloss sich den wenigsten. Nun stellt LG den 77 Zoll LG Signature OLED T auf der LG Convention in Frankfurt am Main vor und will ihn ab April auf den deutschen Markt bringen.

Der Selling Point des OLED TVs ist der Wechsel auf Knopfdruck von transparent auf opak. Das soll neue Möglichkeiten bei der Wohnraumgestaltung eröffnen und ein offenes Raumgefühl kreieren. Der zweite Pluspunkt, der den Preis gerecht fertigen soll, ist die kabellose Video- und Audiotransmissionstechnologie. Eine Zero Connect Box soll die ruckelfreie Übertragung von 4K-Bildern bei 120 Hertz gewährleisten. Mit Nvidia G-Sync Compatible und AMD Freesync Premium soll auch Gaming ohne Kabel kein Problem sein.

Der LG Signature OLED T ist nicht der einzige Versuch von LG, seine transparenten Displays in marktfähige Produkte umzuwandeln. Auf der ISE 2025 stellte LG eine Kooperation mit dem Möbelhersteller Alufus vor, der die OLEDs in Dinge wie gläserne Kommoden einbaut. Ein fertiges Produkt ist daraus aber noch nicht geworden.

Neue OLED-Evo-TVs mit AI-Funktionen

Mit derselben kabelfreien Technologie sind auf der LG Convention auch die OLED Evo TV-Serien zu sehen. Deren Vorzüge sind ein α11 Gen2 4K AI-Prozessor bei den M5- und G5-Serien, der Inhalte hochskaliert und Schärfe, Tiefe und Kontrast verbessert. Außerdem haben sie einen Brightness Booster, der die Helligkeit auf das bis zu Dreifache steigert. Die Funktion AI Sound Pro soll virtuellen 11.1.2-Kanal-Raumklang erzeugen. AI Picture Wizard und AI Sound Wizard passen Bild- und Toneinstellungen automatisch an. Die Preise für die Evo-Serien beginnen bei 4.500 Euro für das 65-Zoll-Modell.

