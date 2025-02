JC Decaux verdoppelt die Anzahl der digitalen 2m²-Screens in London. Die Displays des London Digital Network (LDN) werden um 1.000 auf insgesamt 2.000 erhöht und in Stadtteilen wie Battersea, Canning Town, Elephant and Castle, King’s Cross, Wandsworth und Wembley installiert. Rund 670 der Screens stellt der Außenwerber an Bushaltestellen von Transport for London (TfL) auf.

Die neuen 86-Zoll-Displays sind laut JC Decaux 30 Prozent größer als der Marktdurchschnitt, haben eine höhere Auflösung und verbrauchen 20 Prozent weniger Strom. Die Installation soll im April 2025 beginnen, mit 500 Displays im ersten Jahr. Großbritannien ist der zweitgrößte und am stärksten digitalisierte Markt des globalen OoH-Unternehmens, mit über 70 Prozent der Einnahmen aus digitaler Außenwerbung.

Das London Digital Network soll mit der Video Advertising Motion Measurement (VAMM)-Technologie ausgestattet werden, die JC Decaux durch eine sechsjährige Studie mit TfL entwickelte. VAMM ist eine KI-gesteuerte Plattform, die automatische Überprüfung des Bewegungsgrades in Werbemitteln ermöglichen soll.

JC Decaux hat nach eigenen Aussagen mit der Beantragung von Baugenehmigungen begonnen und plant, durch die Erweiterung seinen Marktanteil bei digitalen 2m²-Bildschirmen in London von 60 Prozent auf 75 Prozent zu erhöhen. Das Netzwerk wird durch die programmatische Technologie und den Daten-Stack von Viooh und Displayce unterstützt.