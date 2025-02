In Mailand startet Amazon einen neuen Retail-Versuch. Neben zahlreichen Einzelhandelskonzepten von Amazon Go bis Amazon Fresh, die der E-Commerce-Gigant über die Jahre mit sehr gemischtem Erfolg ausgerollt hat, öffnete Amazon jetzt eine Drogerie: Die „Amazon Parafarmacia & Beauty“ in der Mailänder Innenstadt bietet ein Sortiment aus Beautyprodukten und OTC-Medikamenten, die man sich mit „Place-and-Learn“ genauer anschauen können. Per digitaler Hautanalyse in der Derma Bar bekommen sie Produktempfehlungen, die auf ihren Typ zugeschnitten sind.

Im Sortiment hat der Store Pflegemarken wie Eucerin, La Roche-Posay, Vichy, Avène, Bionike, Rilastil und Cerave, die in Deutschland in Apotheken erhältlich sind. Im Laufe des Jahres soll die Produktauswahl in den Amazon-Online-Shops in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien erweitert werden. Ob noch weitere physische Stores folgen sollen, hat Amazon nicht bekannt gegeben.