Am Flughafen Frankfurt gibt es jetzt eine zentrale Pick-Up- und Drop-Off-Zone für Nutzer der Uber-App. Reisende können hier direkt an der Abflugebene am Terminal 1 aussteigen oder nach ihrer Landung zusteigen. Damit der Bereich auch gefunden wird, platzierten Media Frankfurt und Uber entlang der Route Werbeflächen mit Richtungsangaben – und erfanden dafür einen schicken neuen Begriff: „Waytising“ verbindet Wayfinding und Advertising.

Zu den eingesetzten Flächen zählen Beschilderungen, Säulen-Ummantelungen sowie Rolltreppen-Brandings. Ergänzt werden diese durch Door Wraps an den Flughafenausgängen, Schildern nahe des Pick-Up-Points sowie einen mobilen Promotionstand, der Passagiere unter anderem mit kleinen Giveaways auf den Bereich hinweist. Digitale Werbeflächen sind vorerst nicht in das Konzept eingebunden. Dessen Gestaltung wurde speziell für Uber entwickelt, unter Rücksichtnahme des Unternehmensbrandings.

„Unser Ziel ist es, die Nutzung der Uber-App so einfach wie möglich zu gestalten – besonders an einem so wichtigen Drehkreuz wie dem Flughafen Frankfurt. Mit unserem innovativen Konzept tragen wir maßgeblich dazu bei, dass die Kunden sich reibungslos orientieren können“, sagt Christoph Weigler, Deutschland-Chef von Uber. „Die Beschilderung ist jedoch mehr als nur ein Leitsystem: Sie macht die Uber-App zu einem festen Bestandteil der Mobilität am Flughafen Frankfurt und stärkt sie als komfortable Reisemöglichkeit für Passagiere.“

Martin Korosec, Geschäftsführer von Media Frankfurt, betont den Mehrwert des neuen Formats. „Mit unserem Waytising-System unterstützen wir nicht nur die Orientierung der Reisenden, sondern schaffen für Marken wie Uber eine optimale Sichtbarkeit entlang zentraler Passenger-Touchpoints.“

