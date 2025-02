Katja Brandt war seit März 2017 für die Geschäfte von Mindshare in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Nun wird die bisherige CEO sich neuen Aufgaben außerhalb der WPP-Gruppe widmen.

Ihr folgt Viktoria Hofmann nach, die bisher Chief Client Officer war und seit März 2018 bei Mindshare DACH tätig ist. Sie war unter anderem als Managing Director und Leiterin der Standorte Düsseldorf und Hamburg Teil des Mindshare-Führungsteams. Im Januar 2023 wurde sie zum CCO von Mindshare Deutschland befördert. Vor ihrer Tätigkeit bei Mindshare arbeitete die Diplomkauffrau in verschiedenen Führungspositionen bei der Dentsu-Gruppe, zuletzt als Managing Partner bei MW-Office und Vizeum.

Katja Brandt sagt: „Ich blicke mit großer Dankbarkeit und Stolz auf meine Zeit bei Mindshare und Group-M zurück. Mindshare ist heute in Deutschland und der DACH-Region hervorragend aufgestellt. Wir haben in den letzten acht Jahren gemeinsam sehr viel erreicht. Mein Dank gilt den vielen besonderen Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Allen voran danke ich unseren Kunden für das Vertrauen und die hervorragende Partnerschaft. Ebenso möchte ich der großartigen Mindshare- und Group-M-Familie in Deutschland, Österreich und der Schweiz danken, den Kolleginnen und Kollegen bei Mindshare Global sowie dem starken Leadership-Team DACH der Group-M. Ich wünsche Viktoria und dem gesamten Team weiterhin viel Erfolg. Ich schätze sie sehr als Führungskraft. Sie ist eine ausgezeichnete Wahl, um mit Mindshare den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzusetzen.“

Viktoria Hofmann kommentiert: „Nach sieben Jahren enger Zusammenarbeit mit Katja freue ich mich sehr, die Führung der Mindshare zu übernehmen. Gemeinsam haben wir Mindshare zu einer innovativen Agentur mit Top-Arbeitskultur geformt und viele führende Marken bei der Erreichung ihrer Marketingziele und der Umsetzung ihrer Transformationsprozesse erfolgreich begleitet. Die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft bleibt auch in Zukunft mein zentraler Fokus. Ich danke für das Vertrauen und freue mich darauf, mit dem großartigen Team und unseren tollen Kunden das nächste Kapitel der Mindshare-Erfolgsgeschichte zu schreiben. Besonderer Dank gilt Katja – ich bin stolz, ihre Arbeit fortzusetzen.“