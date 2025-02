Ein junges DooH-Unternehmen will „einen Hauch von Times Square“ nach Wien bringen: Das Start-up Infinity Media, dessen Anfänge in der Vermarktung von Schaufensterscreens liegen, hat seit einem Monat auch einen Über-Eck-Screen im Portfolio: „The Box“ nennen die Wiener die Videowand, die jetzt über dem Eingang einer Scotch & Soda-Filiale auf der Mariahilfer Straße installiert ist. Auch die ersten Forced-Perspective-Kampagnen wurden bereits auf der Fläche umgesetzt – darunter von Marken wie Fiat, Red Bull, Rituals und zuletzt: A1 Telekom Austria mit Google.

Der A1-Spot auf „The Box“ inszeniert die neuesten Pixel Watches und Phones mit 3D-Effekt. Animiert wurde der Spot vom ebenfalls in Wien ansässigen Studio Loom, das sich auf 3D-Storytelling spezialisiert hat. Im öffentlichen Raum geht das nirgendwo so gut wie auf solchen 90-Grad-Winkelbaukonstruktionen. Viele gibt es in Österreich – und auch in Deutschland – noch nicht davon. Jeder neue, und seien es auch nur 22 Quadratmeter wie beim neuesten Infinity-Media-Asset, ist deshalb eine kleine Besonderheit.

Der Screen in der Mariahilfer Straße ist, wie auch die Fläche über dem Humanic-Store ein paar Blöcke weiter, nicht direkt auf der Fassade, sondern hinter der Fensterfront verbaut. Mit A1 arbeitete der Außenwerber nicht nur bei der 3D-Kampagne zusammen – Österreichs größter Telekommunikationsanbieter ist auch Standortpartner für den Screen.