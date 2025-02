In der galizischen Stadt A Coruña öffnete mit dem CEI (Coruña Immersive Studio) das größte virtuelle Produktionsstudio Spaniens. Es ist an das Technologiezentrum Cidade das TIC in A Coruña angedockt und ist mit einer 28 x 6 Meter großen LED-Wand und einer 100 Quadratmeter großen Decken-LED ausgestattet. Alle LED-Lösungen in dem 750 Quadratmeter großen Studio stammen vom spanischen Anbieter Alfalite.

Beide LED-Displays – an der Decke und der Wand – verwenden die Modularpix Pro VP XR-Lösung von Alfalite. Die Gesamtzahl der LED-Panels beträgt 1.152. Die LED an der Wand hat eine Auflösung von 14.336 x 3.072 Pixeln – für die Decke nutzte man die Panels in der High-Brightness-Variante mit 3,9 Millimeter Pixelpitch. Zwei seitliche LED-Totems, die jeweils 2,5 x 4 Meter groß sind, verstärken die Beleuchtung und Reflexionen für immersive Produktionen. Für diese wurden die Alfalite-Panels mit einem Pixelpitch von 2,6 Millimetern verwendet.

Die Technologie im Studio umfasst auch eine 3D-Tracking-Lösung von Pixotope, ARRI Alexa-Kameras, Canon-Objektive, Novastar-Prozessoren der MX-Serie und eine Blackmagic-Videomatrix.

Das Studio soll zu einer wichtigen Adresse für Film-, Fernseh-, Werbe- und Live-Broadcast-Produktionen werden und zukünftig auch internationale Projekte anziehen. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Telefónica Servicios Audiovisuales (TSA) und Tangram Solutions entwickelt und durch die Provinzregierung von A Coruña sowie die spanische Regierung kofinanziert.