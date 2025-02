Mit Neuron AI It Works integriert KI-Contentprüfung

It Works erweitert seinen Technologie-Stack mit dem „Creative Check“ von Neurons AI, einem Tool zur Optimierung der Motivgestaltung und Steigerung der Werbeleistung. Der Creative Check basiert auf Verhaltensforschungsdaten wie Eye-Tracking und Rapid-Response-Tests und liefert Vorhersagen zur Werbewirkung. Er ist ab sofort in die OoH-Plattform Locatrics integriert, damit Kunden ihre Werbesujets testen können.

Die KI-basierte Plattform Neuron beruht auf 20 Jahren Verhaltensforschung und ist laut eigenen Angaben mit 120.000 Datensätzen und 100 Milliarden Datenpunkten eine der weltweit größten proprietären Datenbanken für Neurowissenschaft und Eye-Tracking, die eine über 95-prozentige Genauigkeit aufweist. Auf dieser Basis und mithilfe von Vorhersagemodellen generiert der Creative Check Erkenntnisse und Empfehlungen zum Publikumsverhalten wie Aufmerksamkeit, Engagement, also die emotionale Reaktion, Erinnerungsvermögen und Kognition, also das Verständnis der visuellen Komplexität.

Heatmap für das Engagement

Zum Beispiel veranschaulichen sogenannte Engagement-Heatmaps, welche Bereiche der Creatives den größten und geringsten Einfluss auf das Gesamtengagement haben. Optionen zur Verbesserung werden auch gegeben. Je nach Kampagnenziel können dies beispielsweise Vorschläge für konkrete Anpassungen im Design, eine sprachliche Verbesserung des Slogans oder eine neue Anordnung der Elemente sein. Die Ergebnisse werden durch zusätzliche Tests validiert, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen.

„Die Zusammenarbeit mit Neurons unterstreicht unseren Anspruch, den Erfolg unserer Kunden mit modernster Technologie und umfassenden Daten zu maximieren. Damit wollen wir innovative und skalierbare Lösungen anbieten, die unseren Kunden durch noch effizientere Kampagnen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen“, erklärt Lars Kirschke, CPO der It Works Group.

Mehr Daten, stärker nutzerzentriert

Thomas Zoëga Ramsøy, Gründer und CEO von Neurons, fügt hinzu: „Wir freuen uns, die It Works Group mit Erkenntnissen zu unterstützen, die es ihnen ermöglichen, die Zielgruppen ihrer Kunden besser als je zuvor zu verstehen. Mit Neurons AI können die Kunden der It Works Group ihre Bild- und Video-Werbung optimieren, noch bevor sie auf den Markt kommt.“

Mit der Partnerschaft will It Works noch stärker den Nutzer und Daten in den Mittelpunkt der Locatrics-Plattform stellen. Denn die Kreation habe einen starken Einfluss auf die Werbewirkung: Eine Nielsen-Studie weist Motiven rund 50 Prozent des ROI zu.