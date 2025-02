Feratel dominiert neben APG|SGA die Außenwerbung in den Schweizer Bergen. Für die Vermarktung sämtlicher analoger OoH-Flächen kooperiert Feratel nun mit dem APG|SGA-Wettbewerber Goldbach Neo. Der kann seine urbane Präsenz in der Schweiz nun um Werbeflächen in vielen beliebten Skigebieten wie Saas Fee, Andermatt-Sedrun und Aletscharena erweitern.

Zu den OoH-Formaten von Feratel gehören Big Poster, F12P, Gondelbranding, Mastenwerbung, Ambient Media und Checkpoint Poster. Außerdem profitiert Goldbach von den Live-Cams, mit denen Feratel das Bergwetter verfolgt. Die Live-Aufnahmen will Goldbach auf seinem urbanen DooH-Inventar zeigen, um zum spontanen Besuch in die Höhe zu animieren. Für Werbetreibende eröffnen sich dadurch kreative Kampagnen-Cases, wie die Echtzeit-Anpassung der Creatives an die Wetterlage mittels DCO (Dynamic Creative Optimization).

Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer Goldbach Neo, sagt: „Die Idee mit Digital-out-of-Home eine urbane Zielgruppe in den Städten zu erreichen, ergänzt mit kreativen Visuals, um für eine Auszeit in den Bergen zu werben passt zu unserem dynamischen Medium.“

Markus Schröcksnadel, Vorstandsvorsitzender Feratel, sagt: „Goldbach Neo ist für uns eine starke Partnerin mit hoch frequentiertem Inventar in allen urbanen Gebieten und somit passend, um unsere Werbeflächen in den Bergen zu komplementieren.“

Feratel unterhält nicht nur eigene Werbeflächen, sondern bietet für Tourismus-Destinationen in den Bergen vollständige Digital Signage-Lösungen an – Live-Feeds vom Wetter inklusive.