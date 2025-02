Die JC-Decaux-Tochtergesellschaft JC Decaux Top Media hat High Traffic Media übernommen, einen Außenwerber in Panama.

Das 2007 von Juan Raul Perez gegründete High Traffic Media verfügt über ein großes Portfolio analoger und digitaler Werbeflächen in der Hauptstadt und ist in der Metro von Panama-Stadt sowie in den größten Einkaufszentren des Landes tätig; darunter Multiplaza Panamá, eines der modernsten und am häufigsten frequentierten in der Region.

Erneute Übernahme

Bereits 2013 übernahm JC Decaux in Panama das Unternehmen Eumex und fusionierte 2016 seine Aktivitäten mit Top Media. Durch die aktuelle Übernahme kann JC Decaux seine Position noch einmal stärken.

Juan Raul Perez, Gründer und CEO von High Traffic Media, kommentiert: „Seit seiner Gründung ist High Traffic Media Vorreiter in der Außenwerbung in Panama, insbesondere durch die Installation des allerersten digitalen OoH-Bildschirms in Lateinamerika. Wir freuen uns auf die weitere, erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens unter der Führung des neuen Management-Teams, mit der Unterstützung von JC Decaux, dessen starke Produkt- und Servicekultur seinen Kunden stets zugutekommt.“

Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JC Decaux, kommentiert: „Wir freuen uns über die Übernahme von High Traffic Media und die Stärkung unserer Position in Panama, wo wir auf der starken Leistung unserer beiden Unternehmen aufbauen werden.“

Durch die Übernahme festigt JC Decaux auch seinen Nummer-Eins-Status für die Außenwerbung in Lateinamerika, insbesondere in Zentralamerika.

