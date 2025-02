Proto, Entwickler der Hologramm-artigen Displaykabinen, hat einen neuen CEO. Der Gründer David Nussbaum zieht sich in den Vorstand zurück und übergibt die operative Leitung an den ehemaligen CEO von Sharp/NEC Americas, Todd Bouman.

Als CEO und Präsident zunächst von NEC hatte Todd Bouman die Integration des Unternehmens mit Sharp Electronics im Rahmen des Joint Ventures geleitet. In seiner Zeit an der Spitze soll er mit seiner Strategie auch zu maßgeblichen Umsatzsteigerungen beigetragen haben. Jetzt soll er dem kalifornische Unternehmen Proto mit seinen „Hologramm“-Geräten zum Durchbruch verhelfen.

„Als Gründer ist Proto für mich wie ein Kind“, sagt David Nussbaum, Gründer von Proto Inc. „Die Entscheidung, das Unternehmen in andere Hände zu geben, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich musste mir absolut sicher sein, dass die neue Führungskraft über die Erfahrung und die erwiesene Fähigkeit verfügt, meine Vision für Proto auf die nächste Stufe zu heben. Todd Bouman ist diese Person. Ich bin zuversichtlich, dass er mit seiner dynamischen Führung dazu beitragen wird, meine Mission zu erfüllen, die Proto-Hologrammtechnologie zu einem wesentlichen Bestandteil des täglichen Lebens zu machen.“

Proto hatte kürzlich erst eine neue Generation seiner Displaykabinen auf den Markt, die Proto Luma und die M2. Im zweiten Quartal 2025 plant das Unternehmen eine Kapitalbeschaffung der Serie B zur Unterstützung weiterer Entwicklungen.

Proto hatte mit seiner Technologie in letzter Zeit mehrere neue Pilotprojekte umgesetzt, darunter erste „Hologramm“-Termine zwischen Ärzten und Patienten, die Einrichtung eines „Hologramm“-Werbenetzwerks in Einkaufszentren und eine Demonstration autonomer AI-Agenten. Das Unternehmen ist auch dabei in weitere Bereiche zu expandieren, wie den Profi-Sport, in der Hochschulbildung und durch Partnerschaften mit Unternehmen wie AARP, Accenture, Bestbuy, CBS, Christie’s, HPE, PWC und Verizon.

„Proto ist auf dem besten Weg, als Branchenführer die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir mit digitalen Inhalten interagieren“, sagt Todd Bouman. „Ich bin begeistert, dieses außerordentlich innovative Unternehmen zu leiten, das seine transformative Technologie zu neuen Höhen führen wird. Meine Erfahrung in der Förderung von Wachstum und Innovation wird uns dabei helfen, die Mission von Proto – und Davids ursprüngliche futuristische Vision – zu beschleunigen und die holografische Technologie für jedermann zugänglich zu machen.“