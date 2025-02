Neue Talente für die ProAV- und Digital Signage Branche zu gewinnen ist nicht einfach – trotz Career Days, Open House und vieler HR-Maßnahmen. Die ISE hat sich zur Aufgabe gesetzt – die Anziehungskraft der weltgrößte Branchenmesse zu nutzen um Studierende für ProAV und Digital Signage zu begeistern.

Gemeinsam mit sechs privaten Universitäten / Business Schools aus Barcelona fand dieses Jahr erstmal ein Innovations-Hackathon statt. Von Donnerstagmorgen 8h bis Messeende am Freitag mussten die Teams (jeweils 3-5 Studenten) aus 50 Ländern Innovationen rund um ProAV und Digital Signage entwickeln. Gesponsored wurde die Tracks vom Innovationsprogramm der Europäischen Union (EiT), von Philips und Hikvision.

invidis war als Marktexperte in der Innovations-Jury dabei. Aufgabe war es ein innovatives Konzept zu entwickeln das Sichtbarkeit und Wirkung von Circularity im Textil-Einzelhandel mit Hilfe von AV-Technologie steigert.

Von Circularity Hub bis Digital Rolling Storefront

In der ISE Hackathon-Lounge in Halle 8 wurde fast die gesamte Nacht durchgearbeitet, nur unterbrochen von 2-3h Schlaf auf den bereitgestellten Couches. Am Freitagmittag hieß es für die Teams dann „Time to Shine“ auf der großen Bühne im ISE-Congress Square. Acht Minuten Zeit bekam jedes Team um ihre Innovationen zu präsentieren u.a. mit detaillierter Beschreibung/Verständnis des zu lösenden Problems, Geschäftsideen, die lokale spanische Ketten umsetzen können und ein Geschäfts- bzw. Umsatzmodell.

Die Bandbreite der präsentierten Konzepte – Circularity Hub, Retail Accessibility für Personen mit reduzierter Mobilität, Recycle Roboter und Digital Rolling Storefront – war groß und die Ausarbeitung für die kürze der Zeit hervorragend. Besonders imposant wie mit GenAI die Ideen visualisiert wurden.

Das Gewinner Team – vier Studierende aus Norwegen – überzeugte mit einem Digital Signage basierten Circularity Hub. Die Retail Accessibility Innovation gefiel dem Sponsor EU EIS so gut, das spontan ein Finanzierung für ein Start-up Konzept angeboten wurde. Als Preis gab es einen Pokal, Urkunden und 500 Euro. Die Sieger der Sustainable Challenge wurden sogar von Sponsor Philips nach Amsterdam eingeladen.

Der ISE-Hackathon gilt als großer Erfolg und soll im kommenden Jahr wiederholt werden.

