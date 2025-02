TV-Wartezimmer schließt 2024 mit einem Netto-Mediawachstum von 68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ab. Damit legt der Health-Media-Netzwerkbetreiber nach eigenen Aussagen das umsatzstärkstes Geschäftsjahr seiner 20-jährigen Geschichte ab und knüpft damit an die vergangenen fünf Rekordjahre an.

Das Wachstum resultiert laut TV-Wartezimmer aus einer steigenden Anzahl an Aufträgen und höheren Kampagnenvolumina. In der DACH-Region konnte man die Marktposition zudem weiter ausbauen. Das Netzwerk erreicht inzwischen Millionen von Patienten in Kliniken und Praxen. Im vergangenen Jahr wurde auch das Angebot an programmatische Angebot erweitert.

Eigene Content-Produktion soll ausgebaut werden

Für seinen Content arbeitet TV-Wartezimmer mit Medienmarken wie Tagesschau, Wetter.com und National Geographic zusammen, produziert aber auch eigene Healthcare-Inhalte, um ein hochwertiges Werbeumfeld zu schaffen.

Für 2025 plant TV-Wartezimmer die Weiterentwicklung seiner digitalen Kommunikationslösungen, den Ausbau des Premium-Content-Angebots und die Integration neuer Technologien, um die Marktposition weiter zu stärken und Werbetreibenden noch umfassendere Möglichkeiten zur gezielten Kampagnensteuerung zu bieten. „2025 startet vielversprechend. Nach einem starken ersten Monat deutet alles darauf hin, dass TV-Wartezimmer auf ein neues Rekordjahr zusteuert“, sagt Claudius von Soos, Director Media Sales & Programmatic von TV- Wartezimmer