Das eine moderne Software-Architektur, native AI-Integration und eine weltbekannte Marke große Vorteile bieten neue Branche und Kundengruppen zu erschließen erläuterte Alex Lee, Executive Vice President des Visual Display Business bei Samsung Electronics im invidis-Interview zur ISE. Noch während die globale Digital Signage Branche sich in Barcelona mit den Neuerungen von VXT 3.0 beschäftige meldet Samsung die Integration der Digital Signage Lösung VXT mit einen weiteren Vertical-Partner.

Cielo, ein US-amerikanischer Anbieter von AI-Retail Management Plattformen für Franchise-Unternehmen, integriert Samsung VXT technisch und wirtschaftlich in seine Lösung um Nutzer Digital Signage und Retail Media anzubieten. Ob Preisanzeigen auf Basis von Warenverfügbarkeit, tageszeitlich-ausgesteuerte Kampagnen nach Zielgruppen oder Informationen basierend auf Retail-Analytics – zuverlässige Live-Daten aus dem Managementsystem sind der Schlüssel für effektives Digital Signage.

In Franchisebetrieben werden insbesondere Menüboards, Orderkiosks und Drive Thru Displays eingesetzt – ohne Daten geht hier nichts. Cielo kann als führender Anbieter einer Managementplattform für den effizienten Betrieb von Franchisefilialen und Marketingautomatisierung – faktisch einer Kombination aus ERP und Experience Management Plattform – diese Daten liefern.

Digital Signage as a Service (DaaS)

Im Rahmen einer strategischen Allianz mit Samsung führt Cielo die Digital Signage as a Service (DaaS) Lösung Cielo Smartsigns ein. Die auf Samsung VXT basierte Lösung integriert Samsungs Digital Signage Technologie in die CieloVisions KYAI (Know Your Audience Intelligence) für Echtzeitanalysen und AI-gesteuerte Werbung. Cielo verwendet Computer Vision und AI, um Verbraucherstimmung, Verweildauer und Verhaltensmuster zu analysieren und so hyper-zielgerichtete Werbekampagnen mit messbarem ROI zu ermöglichen. Zusätzlich ermöglichen die Tools auch die Einhaltung von Vorschriften von Mitarbeitern sicherzustellen. Funktionen die in der EU aus Datenschutz meistens nicht erlaubt sind.

Das Herzstück dieser Partnerschaft ist Cielo Smartsigns Pro, das ab 199 USD/Monat pro Display erhältlich ist und eine AI-Kamera, eine VXT Pro-Lizenz, Zugang zur AI-Plattform, Marketingguthaben und remote Device Management umfasst. Diese Plug-and-Play-Lösung umfasst die Bereitstellung, Verwaltung und Unterstützung von Digital Signage-Ökosystemen ohne Vorabkosten. Zielgruppe sind Retailer und QSR-Betreiber direkt sowie deren Managed Service Provider.

invidis Kommentar von Florian Rotberg

Die Digital Signage Branche sollte sich die neue Kooperation genauer anschauen – denn sie könnte als Blaupause für die Zukunft von Digital Signage stehen. Tiefe Integration von CMS in etablierte Management- und Marketing / Experience Plattformen – nicht nur technisch sondern auch in der Abrechnung. Kunden erhalten Digital Signage as a Service zu einem monatlichen Festpreis – mit oder ohne Hardware (falls schon vorhanden).

Der Erfolg von Digital Signage Anbietern wie Telelogos (Industrie) oder Heinekingmedia (Schulplanung) liegt in den engen Anbindung an Business Critical Managementplattformen. Nur geht DaaS noch einen Schritt weiter – Digital Signage und Management Plattform Service werden zu einem Preis gebündelt und als monatlichen Service angeboten.

Große Digital Signage Integratoren und Softwareanbieter wie Stratacache, Vertiseit (Grassfish, Visualart und Dise), M-Cube aber auch Uniguest oder Moodmedia sehen sich als Experience Plattform Anbieter mit ausreichender Größe und Bedeutung, um eigene DaaS-Lösungen am Markt zu platzieren zu können. Es wird sich zeigen ob die gegenwärtige Unternehmensgrößen dafür ausreichen oder ob es nur Großunternehmen mit Milliardenumsätzen wie Samsung, Econocom, Diversified & Co schaffen. Für die meisten kleineren CMS-Anbieter wird nur die Kooperation mit Branchenplattform übrig bleiben. Dazu bedarf es aber extrem gutes Vertikalmarkt-Verständnis und den richtigen Partner.

Für invidis ist 2025 das Jahr von Managed Signage und AI – Managed Services, Signage as a Service in Kombination mit branchenspezifischen AI-Lösungen. Unser Topthema für die DSS Europe 2025 (21-23 Mai) und unser Jahrbuch.

