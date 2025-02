Die Mediaplus Group will ihr internationales Wachstum fortsetzen und besetzt dafür eine neue Position in der Agentur: John Wittesaele wird COO International Markets und wird als solcher die internationalen Standorte der Serviceplan-Tochter verantworten. Er berichtet an Matthias Brüll, Global CEO Mediaplus Group.

John Wittesaele verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Daten und digitales Geschäft. Er war zwölf Jahre in Führungspositionen bei Group M tätig, zuletzt als Global CEO von Xaxis. Schwerpunkte seiner Arbeit bei Mediaplus sind der strategische Einsatz von Daten und AI, die Standardisierung von Media- und Technologieplattformen sowie die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden.

„Schon beim ersten Betreten des House of Communication habe ich eine einzigartige Innovationskraft gespürt – eine zukunftsweisende Vision für die Medienbranche, geprägt durch die besondere Struktur der Agentur und die enge Zusammenarbeit mit den Kunden. Mediaplus ist aus seiner DNA heraus kundenzentriert, wir gestalten die Zukunft in engem Schulterschluss mit den Kunden. Dies, kombiniert mit den außergewöhnlichen Menschen, die mir hier täglich begegnen, haben mich bewogen, diesen spannenden Job anzunehmen“, sagt John Wittesaele.

Matthias Brüll sagt: „Der Maschinenraum einer Mediaagentur ist ein komplexes Konstrukt aus unterschiedlichen Tools, Technologien, menschlicher und künstlicher Intelligenz sowie Datenbanken, die orchestriert und integriert werden müssen. Mediaplus hat in den vergangenen Jahren starkes Wachstum verzeichnet, jetzt geht es darum, unsere globalen Abläufe zu optimieren und zu verfeinern. Mit John haben wir die ideale Besetzung für diese Aufgabe gefunden – einen international erfahrenen Experten mit tiefgehender Expertise in den Bereichen Data und Digitalisierung sowie einer ausgeprägten Innovationskraft.“

Die Mediaplus Group beschäftigt rund 2.000 Mitarbeitende in 25 Ländern. Der Hauptsitz liegt im Münchner Werksviertel, wo alle drei Kommunikationsagentur-Marken der Serviceplan Group untergebracht sind.