Der Außenwerber Gewista überträgt derzeit die Alpine FIS Ski-WM in live auf DooH. Die Rennen, die bis zum 16. Februar in Saalbach gefahren werden, laufen in Echtzeit auf Screens in Shoppingcentern und U-Bahnen. Zusätzlich bringt ein Live-Ticker aktuelle Ergebnisse und Highlights der WM auf Outdoor-DooH-Netze von den Außenwerbern Ankünder, Werbering, Progress Salzburg, Progress Vorarlberg und PSG Poster Service.

In Österreichs drei größten Shoppingcentern – Westfield Shopping City Süd, Westfield Donau Zentrum und Shopping City Seiersberg/Graz – sind es allein 86 Screens, auf denen die Skirennen laufen. Eine solch breite Übertragung der Ski-WM im öffentlichen Raum soll es bisher noch nie gegeben haben, wie Florian Wagner, Chief Digital Officer bei Gewista, betont.

Die Übertragung erfolgt in Kooperation mit dem ORF und mit Unterstützung von A1. In der Shopping City Seiersberg moderierte der Sportkommentator Robert Seeger am vergangenen Wochenende sogar live für die Besucher.