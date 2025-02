Wiens Fußgängerzone erlebt erstmals DooH mit Sound: Zur Ski-WM schaltet der Fernseh- und Live-TV-Anbieter Simpli TV verschiedene Werbespots mit einem Skifahrer, wo im Hintergrund Jubel und Applaus zu hören sind. Die Spots laufen auf 11 Screens des Außenwerbers Infinity Media.

Den Spot setzte Simpli TV zusammen mit der Agentur Mediaplus Austria um. „Es freut mich, dass wir im DooH den Mut fassen, Neues zu wagen. Bei diesem First Mover Projekt kommt die visuelle Komponente unserer Screens voll zur Geltung; darüber hinaus integrieren wir zusätzlich die Akustik in die DooH-Werbewelt“, sagt Drago Bijadzija, Head of Sales bei Infinity Media.

Für die Ski-WM setzen auch andere Außenwerber in Österreich auf Sonderausstrahlungen: Bei Gewista gibt es die Rennen in live auf DooH, auf anderen Netzwerken wechselt sich ein Live-Ticker mit Werbespots ab.