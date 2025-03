3D-DooH Neuer Prater-Screen in Wien leuchtet auf

Goldbach Austria, seit Anfang des Jahres Teil der Azerion Group, nimmt die neue LED-Wand am Wiener Prater in Betrieb. Ende 2024 hatte der Vermarkter sein neuestes DooH-Schmuckstück vorgestellt. Es besteht aus zwei aneinandergrenzenden LED-Flächen und soll Brands eine neue Spielwiese für Kampagnen mit 3D-Effekt bieten – eine Seltenheit in Wien. Goldbach führt seine neue Flaggschiff-Werbefläche als „Iconic Screen“.

„Der Iconic Screen spielt alle technischen Stückerl und eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die Außenwerbung“, sagte Josef Almer, Managing Director von Goldbach Austria beim Launch-Event. Am Montagnachmittag hatte Goldbach seine Kunden und Partner zum Prater eingeladen, um den Screen offiziell mit einem Forced-Perspective-Spot von Drei Österreich in Betrieb zu nehmen.

Die beiden Teile der LED sind jeweils 10,5 beziehungsweise 7 Meter breit und 3 Meter hoch. Damit erreicht der Screen eine Gesamtfläche von rund 53 Quadratmetern.

Die Konzeption und Umsetzung des Projekts erfolgte unter der Leitung des Goldbach Austria Teams rund um Head of Product & Partnermanagement DooH Philipp Hengl. Für den Aufbau war das Partnerunternehmen First Spot verantwortlich. Das passende CMS lieferte Grassfish.