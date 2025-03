Das Sport- und Wellnessbad Aquaplex Eisenach setzt auf digitale Kommunikationslösungen, und zwar in Zusammenarbeit mit Integrator Echion: Mit Digital Signage-Lösungen und einem digitalen Aufgussplan soll das Besuchserlebnis für Gäste verbessert und das Team vor Ort entlastet werden.

Dafür installierte Echion in Eisenach mehrere Digital Signage-Screens von Samsung: Zwei Willkommensdisplays informieren Besuchende bereits beim Betreten über aktuelle Angebote und Events. Im Fitnessstudio wurden vier Displays mit Echion-Videoplayern ausgestattet, um motivierende Inhalte und Veranstaltungsinfos bereitzustellen. Ein Highlight ist der doppelseitige Schaufensterscreen am Sauna-Eingang, der sich automatisch an das Umgebungslicht anpasst und über den tagesaktuellen Aufgussplan informiert. Ein Screen im gastronomischen Bereich zeigt das kulinarische Angebot und erleichtert die Entscheidungsfindung.

„Mit den Digital Signage-Lösungen und dem Thermenplan von Echion können wir Informationen jetzt schneller und flexibler an unsere Gäste kommunizieren. Die digitale Pflege spart uns viel Zeit und erleichtert den Arbeitsalltag enorm“, erklärt Sebastian Pütz, Betriebsleiter des Aquaplex Eisenach.

Mit der Thermenplan-Software und viel Erfahrung bei derartigen Projekten positioniert sich Echion unter anderem als Spezialist für die Digitalisierung von Wellness-Locations und Bädern aller Art.