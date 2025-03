BenQ bringt zwei neue Monitore für Content Creators und Grafikdesigner auf den Markt: Der BenQ PD2730S verfügt über eine Auflösung von 5.120 mal 2.880 Pixeln und eine Display-Größe von 27 Zoll. Beim BenQ PD3226G sind es 32 Zoll und 3.840 x 2.160 Pixel; zudem verfügt er über eine Bildwiederholrate von 144 Hertz – laut BenQ ein Novum in diesem Bildschirmsegment.

Der PD2730S erfüllt nach Angaben des Herstellers alle Voraussetzungen eines Retina-Displays. Er weist neben der 5K-Auflösung ein Kontrastverhältnis von 2.000:1 und eine Helligkeit von bis zu 400 Nits auf. Die Farbgenauigkeit liegt bei 100 Prozent SRGB, 100 Prozent Rec.709 und 98 Prozent P3.

Der PD3226G eignet sich mit seinen 144 Hertz unter anderem für Designer von Game- und Effektdesigns sowie VFX- und Videobearbeitung. In Sachen Farbverbindlichkeit liegt er bei 100 Prozent SRGB, 100 Prozent Rec.709 und 95 Prozent P3.

Setup mit mehreren Monitoren

Neben je einem HDMI-Port (v2.1), einem Displayport (v1.4), drei USB-3.2- und zwei USB-C-Schnittstellen warten die beiden Monitore mit zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen auf, die sie für die Integration in Mac-Umgebungen mit Macbook Pro, Air und Mini der M-Prozessor-Chips prädestinieren. Einer der beiden Thunderbolt-Ports kann angeschlossene Geräte mit Strom versorgen und liefert bis zu 90 Watt Ausgangsleistung. So können auch zusätzliche Monitore per Daisy Chain mit nur einem Kabel angeschlossen werden. Dann lässt sich beispielsweise ein 3-Monitor-Setup mit Macbook-Display und zwei externen Monitoren einrichten.

Über die Thunderbolt 4-Verbindung lassen sich im M-Book-Mode die Farben dieser drei Displays aufeinander abgleichen, sodass sich eine durchgängig farbverbindliche Darstellung ergibt. Mit der Palette Master Ultimate Software erfolgt die Monitorkalibrierung mit externem Sensor schnell und einfach. Mit der BenQ Software Display Colortalk lassen sich die Farben unterschiedlicher Bildschirme abgleichen – ohne Kalibriergerät und ohne Anpassung der OSD-Farbeinstellungen.

Steuerung per Hotkey Puck

Die Displays können auf dem standsicheren Fuß in allen Ebenen verstellt werden. Weiterhin hat der TÜV Rheinland sie auf Basis der Low-Blue-Light-Technologie und der Flicker-Free-Technologie als augenschonend zertifiziert. Als Fernbedienung kann der kabellose Hotkey Puck G3 für das OSD genutzt werden.

Beide Monitore sind ab Ende März erhältlich und können im BenQ Online-Shop vorbestellt werden. Der BenQ P2730S und der BenQ PD3226G kosten jeweils 1.199 Euro brutto.