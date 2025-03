Im Einzelhandel ist Bütema seit über 20 Jahren eine feste Größe. Mit Kunden wie Rossmann und Galeria betreut inhabergeführte Anbieter aus Bietigheim Bissingen Kunden ganzheitlich mit geschäftskritischen Anwendungen wie Digital Signage und Mobile ERP. Der Erfolg gibt Bütema-Gründer und CEO Dirk Fintrop und COO Lutz Hollmann-Raabe recht. Der Mittelständler mit mehr als 20 Mio Euro Umsatz konnte seit der Pandemie jedes Jahr um mehr als 30 Prozent den Umsatz steigern.

Jetzt also die Übernahme der Geschäftstätigkeiten von Wedeko im Rahmen eines Asset Deals – mit 3 Mio Jahresumsatz ein solider Digital Signage Anbieter aus der Nähe von Ulm. Wedeko – ursprünglich als PoS-Druckdienstleister für die Bäckerei-Branche gegründet – ist heute als Digital Signage Integrator mit eigenem CMS erfolgreich mit Branchenlösungen für Bäckereien, QSR und Kommunen am Markt etabliert. Über 500 Kunden bundesweit nutzen Digital Signage Lösungen von Wedeko.

„Wedeko hat viele innovative Branchenlösungen die das Bütema Retail-Portfolio gut ergänzen.“ so Lutz Hollmann-Raabe im invidis-Interview. „In den letzten Wochen wurde die Vorbereitungen zur Integration bereits größtenteils abgeschlossen. „Zur Übernahme am 1. März ist das Wedeko-Geschäft komplett in unsere Managementsysteme und auch betrieblich integriert.“

Die Marke Wedeko und die Stelen- und Schaufensterlösungen bleiben erhalten, optisch wird Wedeko aber näher an Bütema gerückt. „Wir können viel voneinander lernen und profitieren ab sofort von Skaleneffekte. Mit bundesweit eigenen Servicetechnikern können die mehr als 15.000 Digital Signage Touchpoints nun effizienter betreut werden.“

Aber auch außerhalb vom deutschen Heimatmarkt baut Bütema ein eigenes Servicenetzwerk aus. „Wir wachsen organisch auch weiterhin viel schneller als der Markt“. Aber auch weitere Übernahmen zur Portfolioergänzung stehen bei Bütema auf der Agenda. Der Markt konsolidierst sich und in Bietigheim-Bissingen will man eine aktive Rolle übernehmen.

