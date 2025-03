APG|SGA ist nun Exklusivpartner von VBZ Trafficmedia – der internen Verkaufsorganisation der Verkehrsbetriebe Zürich, kurz VBZ. VBZ Trafficmedia verantwortet die Vermarktung der Werbeflächen auf und in den Trams und Bussen in Zürich. Im Rahmen einer Ausschreibung hatte das Unternehmen eine exklusive Vermittlungspartnerin für die Werbeflächen an den Fahrzeugen der VBZ gesucht. Ende Februar bekam APG|SGA den Zuschlag. Der Vertrag beginnt am 1. April 2025 und hat eine Dauer von sieben Jahren.

Die VBZ sind das größte städtische Verkehrsunternehmen der Schweiz. Mit mehr als 500 Fahrzeugen fährt die VBZ täglich 90.000 Kilometer und transportiert dabei mehr als 960.000 Fahrgäste. Die Fahrzeuge mit ihren Werbeflächen sind in der Stadt Zürich, im Limmattal, im oberen Glattal, am Zimmerberg und am Pfannenstiel unterwegs. Zudem gehören die Werbeflächen auf und in den Trams der Glattalbahn und die Innenflächen der Forchbahn zum Portfolio.

APG|SGA übernimmt die Vermittlung von Dachwerbung, Vollwerbetrams, Heckwerbung, F200 und F12 an Bussen, Hängekartons, Fenstertransparenten und Bodenklebern an Tram und Bussen. Mit dem zusätzlichen Werbeinventar der VBZ baut die APG|SGA ihr Portfolio in der Verkehrsmittelwerbung aus dem dem weitere große Städte wie Bern, Lausanne, St. Gallen, Lugano oder Luzern gehören.

