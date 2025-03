Für seinen neuesten Blockbuster „The Electric State“ geht Netflix OoH-technisch die Extrameile: In der Westfield-Mall Centro Oberhausen gestaltete die hauseigene Agentur XY ein komplettes Filmbranding, das den zentralen Innenhof zum Filmset macht und die großen LEDs für sich beansprucht.

„The Electric State“, der in Deutschland ab 13. März auf Netflix verfügbar ist, spielt in einer retrofuturistischen Vergangenheit, in der Menschen und Roboter das System stürzen wollen. Um die Mall-Besucher länger im virtuellen Filmset festzuhalten, baute die Agentur eine Tankstelle zum Handyladen und eine Retro-Fotobox ein.

Im Hintergrund läuft die Film-Promo auf der ringförmigen LED und den großen Screens, die Ocean Outdoor als DooH-Europapartner von Unibail-Rodamco-Westfield betreibt.

