Erst kürzlich eröffnete in Charlotte die Blinders Sports Lounge in der 225 W. Tremont Avenue – und setzt ein Zeichen mit dem größten LED-Screen an der US-Ostküste außerhalb eines Stadions oder Casinos. Dieser wurde durch die Immersive-Experten von DC-Bolt Productions mit Unterstützung von Peerless-AV installiert. Der Screen sorgt sowohl beim Zuschauen als auch beim Live-Wetten für die richtige Experience.

Für immersive Lösungen arbeitete DC-Bolt arbeitete bereits mit Marken wie Disney, Google und Nike zusammen. Peerless-AV verfügt als häufiger Hauptlieferant für Sportstadien und Sportwetten in den Vereinigten Staaten ebenfalls über die nötige Erfahrung.

Sonderkonstruktion für bessere Sichtbarkeit

Die 79 Quadratmeter große LED-Wall kann dank der maßgeschneiderten Montagekonstruktion von Peerless von jedem Platz gut gesehen werden. Das Besondere: eine 10-Grad-Neigung nach vorne.

„Blinders Sports Lounge ist der Traum eines jeden Sportfans“, sagt Megan Zeller von Peerless-AV. „Wir haben unermüdlich daran gearbeitet, den engen Zeitplan für die große Eröffnung einzuhalten. Es war ein unglaubliches Projekt, an dem wir beteiligt waren, und es live mitzuerleben, wie die Leute auf den 18 Meter breiten und 4,5 Meter hohen LED-Screen reagieren, wenn sie das Lokal betreten und die Umgebung in sich aufnehmen, ist wirklich etwas Besonderes. Ich selbst war völlig überwältigt, da sich der gesamte Raum um die Leinwand herum aufgebaut ist.“

Das System ermöglicht es, bis zu vierundzwanzig separate Live-Events gleichzeitig auf dem Bildschirm zu zeigen; oder es kann als ein großes, kontinuierliches Display verwendet werden, das Inhalte für Partys, Filmvorführungen und E-Sports-Turniere unterstützt. Für letztere verfügt das Blinders über zusätzliche ProAV- und DJ-Ausrüstung. Die Lounge verfügt über ein fast 50.000 Watt starkes, ebenfalls von DC-Bolt integriertes Void-Acoustics-Soundsystem, das durch eine Reihe 24-karätig vergoldeter Lautsprecher hervorgehoben wird, die unter dem LED-Screen auf der 12 Meter breiten Bar installiert sind.