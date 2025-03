Leyard Europe erweitert seine in Europa gefertigte Flagship-LED-Familie Directlight und die Slim Series. Sie wurde erstmals auf der ISE 2025 Angang Februar präsentiert und zeichnet sich vor allem durch ihr dünnes Design aus: Mit weniger als fünf Zentimetern Einbautiefe ist sie für Anwendungen mit begrenztem Platz oder für Curved-Installationen ausgelegt. Als konkrete Anwendungsbereiche nennt Leyard beispielsweise Kontrollräume, Broadcast-Studios oder Simulationen.

Die Directlight Slim Series ist mit Pixelabständen von 0,9 Millimetern, 1,2 Millimetern, 1,5 Millimetern und 1,8 Millimetern erhältlich. Laut Leyard basieren die Panels auf MicroLED-Technologie, wobei alles über 1 Millimeter Pixelpitch laut strenger Definition nicht mehr zu MicroLED gehört. Obwohl der Hersteller es nicht spezifiziert, bezieht er sich wahrscheinlich auf das MicroLED-in-Package-Herstellungsverfahren (MIP), die in der Regel für ultradünne Panels und sehr geringe Pixelabstände dem COB-Verfahren bevorzugt wird. Die maximale Helligkeit der Panels gibt Leyard mit 1.600 Nits an. Sie kommen in einem Seitenverhältnis von 4:9.

Die Directlight Slim Series soll über pixelgenaues Monitoring verfügen, was eine detaillierte Analyse des Display-Zustands ermöglichen soll. Nutzer sollen dadurch Wartungs- und Reparaturbedarf frühzeitig erkennen. Die Displays sind mit dem Leyard-eigenen Planar Walldirector Video Controller oder einem kompatiblen Colorlight-Controller steuerbar. Die Serie bietet eine Fernstromversorgung und eine bis zu fünfmal höhere Bandbreite als vergleichbare Lösungen. Die Serie ermöglicht eine Fernstromversorgung und soll eine bis zu fünfmal höhere Bandbreite als vergleichbare Lösungen bieten.

Im Gegensatz zur übrigen Directlight-Familie soll die Slim Series eine verbesserte Energieeffizienz aufweisen. Die Maximalhelligkeit soll sie mit einem Stromverbrauch von 135 Watt erreichen. Ein stromsparendes Modell ist mit 500 Nits Helligkeit und 68 Watt Leistungsaufnahme verfügbar und für Anwendungen mit niedriger Umgebungshelligkeit konzipiert. Nach Angaben des Herstellers bietet sie außerdem eine erweiterte Farbraumabdeckung und tiefere Schwarztöne.

Beide Serien lassen sich über das cloudbasierte SaaS-Angebot von Leyard, die Planar Walldirector Software, remote managen. Die Evercare Lifetime Limited Warranty von Leyard gilt für alle Einzelkomponenten der Displays, einschließlich Controller und Subpixel.