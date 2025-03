Der Außenwerber Gewista unterstützt im Rahmen der Vivatech Startup Challenge 2025 österreichische Start-ups. Die Challenge findet im Rahmen des Nurture Programms des Gewista-Mutterkonzerns JC Decaux statt.

Start-ups, die nicht älter als 5 Jahre alt sind und an ihrem Firmenstandort im lokalen Firmenbuch eingetragen sind, können sich bis zum 6. April online bewerben. Das Startup, welches die Kampagne in Österreich gewinnt, erhält eine DooH-Kampagne im Wert von bis zu 30.000 Euro und erhält Zugang zur Vivatech 2025 in Paris, die vom 11. bis zum 14. Juni stattfindet.

Das JC Decaux Nurture Program wurde 2016 ins Leben gerufen und unterstützt junge Unternehmen in mehr als 80 Ländern dabei, ihre Bekanntheit zu steigern.

„Startups sind Treiber von Innovation und Veränderung – gerade in der digitalen Welt. Bei Gewista sehen wir uns als Vorreiter im Bereich Data und Innovation, weshalb es uns besonders am Herzen liegt, einem aufstrebenden Unternehmen mit einer Digital-OoH-Kampagne die Chance zu geben, seine Vision auf der internationalen Bühne zu präsentieren“, sagt Florian Wagner, CDO bei Gewista.