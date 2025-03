DooH Neuer Triple-Screen in Wien

Der DooH-Anbieter Infinity Media digitalisiert Stück für Stück die Wiener Shoppingstraßen. In fast allen Bezirken sieht man in Schaufenstern großformatige Screens, die Infinity installierte und vermarktet. Die Wiener bedienen sich dabei keinen Standard-LCD-Displays, wie sie die Berliner von Hygh in deutschen Schaufenstern ausrollen. Die meisten der Screens liegen zwischen zwei und sechs Quadratmetern – einige davon sehen nach LED-Walls aus. Jetzt kommen ein neues Sonderformat dazu.

Dreifach-Display an Fassadenfront

In der Rotenturmstraße 18 im 1. Wiener Gemeindebezirk installierte das Unternehmen einen neuen Triple-Screen. Der besteht aus drei individuellen Screens, die jeweils eine Größe von 2,16 Quadratmetern im 16:9-Format haben. Zusammen bilden sie eine vollanimierte Werbefläche, die sich individuell oder kombiniert bespielen lässt. Damit sind auch Kampagnen mit flüssigen Übergängen zwischen den Screens denkbar. Die Triple-Werbefläche ist von 06:00 bis 22:00 Uhr in Betrieb.

Statisches Billboard in Vösendorf

An der B17 in Vösendorf kommt der „Highway Light“ zum Infinity-Netz dazu, eine neue doppelseitige Stele für statische Werbeinhalte. Jede Seite verfügt über eine Fläche von 15 Quadratmetern. Die Stele ist drei Meter hoch und befindet sich gegenüber der Station SCS Vösendorf und liegt in der Nähe des Kongresshotels Pyramide sowie der SCS Shopping Mall. Jede Seite lässt sich individuell buchen und wird rund um die Uhr bespielt.

Im Februar hatte Infinity Media sein DooH-Netzwerk um einen 20 Quadratmeter großen Übereck-Screen für 3D-DooH-Kampagnen erweitert. In den Wiener Bezirken vermarktet der Außenwerber nun mehr als 40 digitale Werbeflächen.