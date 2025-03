Zugkraft, österreichischer DooH-Vermarkter, expandiert ins Gesundheitssegment: Durch eine Partnerschaft mit dem Gesundheits-TV-Anbieter Apoverlag kann Zugkraft nun 365 Screens in 259 Filialen verschiedener Apothekenbetreiber vermarkten. Die Screens befinden sich teilweise direkt am POS, aber auch außerhalb der Apotheken, beispielsweise an den Bereitschaftsdienst-Informationsstellen.

Das neue Apotheken-Netz erreicht laut Zugkraft rund drei Millionen Kontakte pro Monat. „Unsere Screens erreichen eine kaufbereite Zielgruppe in einem vertrauensvollen Umfeld“, sagt Zugkraft-Geschäftsführer Martin Platzer zum Mehrwert des Netzwerks. „Unser neues Apotheken-Netz sorgt dafür, dass Unternehmen ihre Zielgruppe direkt ansprechen können – ohne Streuverluste und mit hoher Effektivität. So entsteht ein Mehrwert für Werbetreibende und Apotheken gleichermaßen“, ergänzt Manfred Oschounig, Head of Sales bei Zugkraft.

Zur Einführung des neuen Netzwerks bietet Zugkraft den Werbetreibenden reduzierte Einführungspreise. Insgesamt vermarktet Zugkraft mit der Expansion nun 2.400 Screens im Outdoor- und Indoorbereich in Österreich. Das Portfolio setzt sich aus dem eigenen DooH-Inventar und aus Screens von 23 DooH-Partnerunternehmen zusammen.