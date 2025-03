Die fast zwölf Millionen Pixel der Piccadilly Lights gehen am Samstag aus. Schuld daran wird kein Stromausfall wie am Freitag im Heathrow Airport sein, sondern ein geplantes Abschalten. Der DooH-Anbieter Ocean Outdoor will damit ein Zeichen zur Earth Hour setzten. Jeden März ruft der WWF Menschen und Unternehmen weltweit auf, ihre Lichter für eine Stunde abzuschalten, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.

Ocean beteiligt sich jedes Jahr mit seinen ikonischen DooH-Wahrzeichen in Großbritannien – neben den Piccadilly Lights wird auch der Screen in Westfield London, das Leuchtplakat am BFI Imax und 16 weitere DooH-Flächen ab 20:30 Uhr schwarz werden.

Ocean Outdoor schließt sich mit der Aktion einer Vielzahl berühmter Sehenswürdigkeiten an, wie dem London Eye, den Tate-Museen und dem Buckingham Palace. Aber auch Außenwerber auf dem europäischen Festland schalten ihre DooH-Anlagen aus. In der Schweiz kündigte beispielsweise Livesystems an, sein 3.000-Screens-zählendes Netzwerk in den Energiesparmodus zu versetzen.