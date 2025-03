In die Spitzengruppe der weltweit großen Digital Signage-Software-Anbieter kommt Bewegung. Nachdem Samsung mit dem Magicinfo-Nachfolger VXT den Markt mit neuen Geschäftsmodellen aufrüttelt und Navori an den Finanzinvestor Maguar verkauft wurde, tritt nun Poppulo in den M&A-Fokus.

Der Workplace-Experience Spezialist aus Denver – entstanden aus einem Zusammenschluss von Four Winds Interactive mit dem irischen App-Anbieter Poppulo – übernimmt die in Minneapolis beheimatete Reach Media Network. Ein Digital Signage-Spezialist mit Partner- und Direktvertrieb für kleine Projekte, mit 25.000 Lizenzen und 9.000 Kunden. Reach ist seit 20 Jahren im nordamerikanischen Markt erfolgreich etabliert.

Poppulo zählt dagegen nur 1.000 Digital Signage-Kunden aber mit über 550.000 Lizenzen in 80 Ländern. Inklusive der App-Kunden kommt Poppulo auf 4.500 Kunden, darunter mehr als 40 der Fortune-100-Unternehmen.

Poppulo wird zum Allround-Anbieter

Mit einer gemeinsamen Kundenbasis von mehr als 10.000 Digital Signage-Kunden und knapp 600.000 aktiven Lizenzen weltweit, wird Poppulo gemeinsam mit Reach zum Anbieter von Digital Signage-Lösungen für ein breiteres Spektrum an Kunden und Use-Cases. Poppulo bietet zukünftig Lösungen für Großkunden und Mittelständler (Reach) unter einen gemeinsamen Dach an.

In der Software-Entwicklung, bei Innovationen und im Support profitieren Kunden beider Lösungen von globalen Skaleneffekten.

invidis sprach mit Poppulo-CEO Ruth Fornell über die Übernahme und weitere Strategien. So plant Poppulo, beide Plattformen und Marken beizubehalten, um die Bedürfnisse des vielfältigen Kundenstamms zu erfüllen und Kontinuität für bestehende Kunden beider Unternehmen zu gewährleisten. Auch das Management von Reach bleibt an Bord und soll das KMU-Angebot unter dem Dach von Poppulo weiter ausbauen.

Die Übernahme von Reach Media Network soll erst der Anfang einer Reihe von Transaktionen sein. „Wir schauen uns aktive nach weiteren Übernahmen um und haben viele potenzielle Unternehmen auf dem Radar.“ Ruth Fornell (invidis-Bericht) hat erst vor gut einem Jahr die Rolle als CEO von Poppulo übernommen und war fast 20 Jahre in leitenden Positionen beim US-Konzern NCR tätig.