Framen schließt eine Partnerschaft mit zwei weiteren Coworking-Anbietern in Frankreich: Wojo und Mama Works. Damit kann das Berliner DooH-Unternehmen sein französisches Netzwerk um 100 Screens erweitern. Die Displays sind in 13 Wojo-Offices und 2 Mama-Works-Standorten verteilt, unter anderem in Paris, Île-de-France, Lyon, Lille und Bordeaux. Jährlich sollen diese Coworking-Spaces auf 3,5 Millionen Besucher kommen.

Das DooH-Coworking-Angebot am französischen Markt wächst mit der neuen Partnerschaft auf insgesamt 305 Screens in 55 Standorten. Bisherige Verträge bestehen unter anderem mit den Anbietern Wework, Bureaux GCo und B’Coworker. Über die Framen-Plattform „Screen Manager“ können die Betreiber alle ihre Screen-Inhalte verwalten sowie Werbe-Slots vermarkten. Typischerweise dienen die Displays neben der Anzeige von Werbung für die Verbreitung von Informationen für Mitglieder, für Event-Updates und Entertainment-Inhalte.

Das Konzept variiert von Anbieter zu Anbieter – so definiert sich Wojo beispielsweise als „Workspitality“-Unternehmen und bietet neben Coworking-Spaces auch private Büros und Meetingräume. Werbetreibende schätzen die DooH-Screens in diesen Umgebungen hauptsächlich aufgrund ihres jungen, professionellen und aktiven Publikums.