Bei den Tui Sustainability Impact Awards 2025 wurde Visual-Solutions-Hersteller PPDS mit einem von zwei Special Commmendations ausgezeichnet. Der Preis würdigt die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens, von energieeffizienten Displays bis zu einer verlängerten Produktlebensdauer.

Die Tui Sustainability Impact Awards wurden dieses Jahr am 10. März in der Tui-Zentrale in Hannover verliehen, um die herausragenden Initiativen und Leistungen von Tui-Lieferanten in den Bereichen Technologie, indirekter Einkauf, Kreuzfahrten und Fluggesellschaften zu würdigen. Die Preise wurden in den Kategorien „People“, „Planet“ und „Progress“ vergeben und spiegeln die wichtigsten Säulen der TUI Nachhaltigkeitsagenda wider.

In einem Pool von rund 100 Bewerbungen, die von einer internen Jury unter dem Vorsitz von TUI CEO Sebastian Ebel geprüft und bewertet wurden, wurde PPDS als IT-Finalist in der Kategorie Tui Sustainability Impact Awards Progress nominiert.

Vorführung des E-Paper Tableaux

Der Touristik-Gigant hob bei der Laudatio den ganzheitlichen Ansatz von PPDS hervor, der neben langlebiger und effizienter Hardware auch den Einsatz von Remote Device Management innerhalb das Philips-Wave-Ökosystems beinhaltet. Ebenso betonte Tui die Energieeffizient des 4K-UHD-Display Philips Signage 3650 Ecodesign.

Während einer speziellen Marktplatzveranstaltung wurden die Philips Mediasuite Hotel-TV-Reihe sowie ein 32-Zoll Philips Tableaux E-Paper-Display vorgeführt.

Stefan van Sabben, Global Director CSR and Sustainability bei PPDS, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass unsere kontinuierlichen Bemühungen von TUI anerkannt wurden. Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten Säulen des globalen Geschäfts von PPDS. Alles, was wir tun, vom Herstellungsprozess über die Verpackung und den Versand bis hin zur Installation und darüber hinaus. Das alles sind Grundlagen. Bei unserer Arbeit geht es um viel mehr als um Anerkennung und Belohnungen, aber diese geben uns die Gewissheit, dass wir in die richtige Richtung arbeiten, und als Team sind wir immer sehr stolz, wenn unsere Bemühungen anerkannt werden.“