Am Freitag ist Weltschlaftag. Und das bedeutet Kreativzeit für den Möbelhersteller Ikea. Nach einer gelungenen Kampagne in Italien gibt es nun auch einen Ikea-typisches Marketing-Leckerbissen in Deutschland: den Schlafomat.

Vom 10. bis zum 15. März stellt Ikea den Schlafomat an den Bahnhöfen Hamburg-Altona, Köln und Düsseldorf auf. Dabei handelt es sich um eine Art Schlaf-Standdisplay mit integriertem Kiosk, der Reisenden Schlafprodukte und Tipps zur Verbesserung des Schlafs anbietet.

Dabei muss der müde Reisende kein Geld für die Kiosk-Produkte in die Hand nehmen: Ein Gähnen am Fotospot aufnehmen, Code erhalten, Schlafomat entsperren und ein passendes Schlafprodukt für die Weiterreise mitnehmen. Dazu gehören Nackenkissen, Schlafmasken oder kleine Snacks. Nicht entnommene Produkte gehen an die lokale Bahnhofsmission. Der Schlafomat steht den Reisenden von Montag bis Donnerstag zwischen 7 und 17 Uhr sowie am Freitag und Samstag von 12 bis 22 Uhr zur Verfügung.

Interaktion und DooH-Unterstützung

Auf dem integrierten Screen des Schlafomats erhalten Besucherinnen und Besucher zudem Tipps für besseren Schlaf, Einladungen zur Schlafzimmerplanung in den Ikea-Einrichtungshäusern und spezielle Angebote rund um den Weltschlaftag. Auch ein Gamification-Element ist eingebaut: Wartende können sich in kleinen Spielen messen und eine Schlafmaske oder einen Ikea-Gutschein gewinnen.

Begleitet wird die Aktion an den Bahnhöfen von DooH-Schaltungen und in Hamburg-Altona und Köln auch durch Bodenplakate – mit dem typischen Humor von Ikea. Umgesetzt wurde die Aktion in Zusammenarbeit mit den Agenturen Thjnk und Initialwerk.

