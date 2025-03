Für Ikeas OoH-Aktionen lohnt sich immer mal wieder ein Blick über die Ländergrenzen: In Schweden hatte der Möbelgigant seine Kunden zuletzt als „Sleepfluencer“ rekrutiert, damit sie mit ihren Gardinen Außenwerbung machen. In Mailand baute Ikea nun ein Buswartehäuschen mit Außenwerber IGP Decaux in eine Schlafzimmer-Szenerie um – die eine Hälfte ein Kuddelmuddel, die andere sauber aufgeräumt.

Was im Kuddelmuddel fehlt, sind die Aufbewahrungsmöbel von Ikea. Darüber der Slogan: „In der Unordnung geht der Schlaf verloren“. Die Ikea-Möbel, so die Marketingbotschaft, bringen also nicht nur Ordnung in die eigenen vier Wände, sondern lassen ihre Bewohner auch zur Ruhe kommen. Über der ordentlichen Hälfte der Wartehalle hängt deshalb der kontrastierende Slogan „Ein aufgeräumtes Zimmer bringt friedlichen Schlaf“.

DooH ergänzt Sonderinstallation

Mit dieser Schlüsselbotschaft startete Ikea zeitgleich eine umfangreiche DooH-Kampagne mit IGP Decaux in mehreren italienischen Großstädten, darunter Mailand, Turin, Florenz und Neapel. Die passenden Spots werden auf DooH-Screens an Wartehallen und in Metrostationen ausgespielt. Sie zeigen jeweils den Übergang vom Chaos zur Ordnung anhand von drei verschiedenen Animationen.

Seit Jahren schafft es Ikea nun schon, immer wieder neue und überraschende Episoden seiner Schlafkampagne zu launchen: Pyjama-Partys in britischen Möbelhäusern, eine große Schlafoffensive quer über alle Werbekanäle in Deutschland oder ein AI-Tool fürs Schlafzimmerdesign in den USA. Und in Indien, das 2024 nach Japan das Land mit der schlechtesten Schlafqualität war, sollte eine Kampagne mit dem Slogan „It’s Time to Sleep Beautifully“ den Nerv treffen.

