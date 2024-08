Ikea startete im Juli die große Schlafoffensive: Alle sollten besser schlafen können, so der Schlachtruf des Möbelhauses, auch die 43 Prozent der an Schlafstörungen leidenden Deutschen. Mit dem Claim „Schlaf dich wach“ ging die Offensive zunächst mit einer Bewegtbildkampagne im TV, im Kino, online und auf Social Media an den Start. Jetzt stürmt sie nach draußen: Von der Agentur Thjnk ließ Ikea Plakate im 18/1-Format kreieren, die deutschlandweit geschaltet werden.

Während in den Spots glückliche Schläfer und unglückliche Unausgeschlafene in Mittelpunkt standen, fokussieren die Plakate den treuen Schlafbegleiter – das Bett. Das prangt in großen Städten wie Berlin, München und Leipzig nicht nur auf regulären OoH-Trägern, sondern auch auf XXL-Murals.

Stefan Schulte, Chief Creative Officer bei Thjnk, sagt: „Es ist ganz einfach: Schlechter Schlaf, schlechter Tag. Und wie bei jeder Wahrheit gilt es meistens: Einfach aussprechen. Besser: Einfach und kreativ aussprechen. Dann ist es eine gute Kampagne.“

Stefanie Albert, Marketing Communications Manager bei Ikea Deutschland, sagt: „Jeder kennt sie, die Tage, an denen man sich morgens einfach direkt wieder hinlegen will, weil man schlecht geschlafen hat. Weil es zu hell, zu laut, zu heiß war, der Rücken von einer zu harten Matratze schmerzt oder das Kissen nicht gemütlich ist. Wir zeigen in unserer Kampagne, was diese Unausgeschlafenheit am Tag für Folgen haben kann. Und wie Ikea mit Expertenwissen über guten Schlaf und den passenden Produktlösungen dem ein Ende bereiten kann.“

Die Wichtigkeit von Komfort im eigenen zuhause hatte Ikea bereits in seiner EM-Kampagne in den Vordergrund gerückt. Da waren es statt dem Bett aber waschbare Sofabezüge und frustresistente Kissen, die es auf die Werbeträger schafften. invidis hatte die Kampagne als eine der 11 besten OoH-Aktionen während der EM gekürt.

