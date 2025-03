Bütema entwickelte mit „Verena“ einen KI-Assistenten für den stationären Einzelhandel. Der digitale Helfer entstand im Zusammenarbeit mit Galeria und wird zunächst als Proof-of-Concept Galeria-Filiale in Bonn getestet – zunächst nur in der Damenwäscheabteilung. Hier sind QR-Codes in den Umkleidekabinen angebracht, über die Kundinnen den Assistenten auf ihrem Smartphone aufrufen können.

„Verena“ kann für die Kundinnen dann prüfen, ob alternative Farben oder Größen verfügbar sind. Die virtuelle Assistentin soll aber auch Empfehlungen zu passenden Artikeln geben. Über die Chatbot-Funktion lässt sich eine Verkaufsmitarbeiterin rufen. Diese bekommt die Anfrage über die Bütema-App „Karl“, die ergänzend zu „Verena“ auf der Verkäuferseite unterstützen soll. Sie bietet Funktionen wie Preis- und Bestandsabfragen und Farb- und Größenverfügbarkeiten. Erhält eine Mitarbeiterin die Benachrichtigung, hat sie die Möglichkeit der Kundin zu antworten. Bearbeitete Anfragen sind für andere Mitarbeitende nicht mehr sichtbar.

Der KI-Assistent basiert auf der Integration von ChatGPT und unterstützt mehrere Sprachen. Ergänzend zum KI-Assistenten installierte Bütema ein neues LED-Poster in der Abteilung, das die neue Lösung bewirbt.