Lekkerland am Hbf Köln Rewe To Go direkt am Gleis

Am Kölner Hauptbahnhof geht Rewe To Go jetzt auf die einzelnen Gleise. Auf dem Bahnsteig 10/11 hat bereits ein Kiosk der Rewe-Tochter Lekkerland aufgemacht, vier weitere sollen auf anderen Bahnsteigen folgen.

An den Kiosken, für die bereits bestehende Verkaufsboxen genutzt werden, gibt es unter anderem Snacks, Kaffee, kalte Getränke, Süßigkeiten und Tabakwaren. Sie werden von 6 bis 20 Uhr geöffnet sein.

„Wir probieren ständig Neues aus, um Konsumentinnen und Konsumenten unterwegs bestmöglich zu versorgen. Deshalb sind wir gespannt, wie die Gleiskioske bei Reisenden und Pendler:innen ankommen“, sagt Jenny Ramme, die bei Lekkerland für den operativen Betrieb und die Expansion von Rewe To Go außerhalb von Tankstellen verantwortlich ist.

Dabei ergänzen die Verkaufsstellen das Rewe-Angebot am Kölner Hauptbahnhof: In der Markthalle unter den Gleisen 5 und 6 ist ein 270 Quadratmeter großer Store rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche geöffnet.